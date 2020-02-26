Kamyonetin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Kamyonetin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetin çarptığı 80 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

26.02.2020 18:03 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:03
Kamyonetin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

'nın ilçesinde kamyonetin çarptığı 80 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, İzmir-Ankara E96 karayolu Valeks Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.C. yönetimindeki 45 RJ 420 plakalı kamyonet ile Hüseyin Sabri Akdoğan (80) yönetimindeki elektrikli bisikletle (ekobis) çarpıştı. Kazada ağır yaralanan ekobis sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Akdoğan, hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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