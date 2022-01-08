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Kamyonetin çarptığı bisikletli yaralandı

Kamyonetin çarptığı bisikletli yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yol kenarında bisikletiyle seyir halinde ilerleyen Cemil S.'ye, aynı güzergahtan gelen Cavat Ç. yönetimindeki 55 HF 843 plakalı kamyonet çarptı. Çarpma sonucu bisikletle kamyonetin altında kalan Cemil S.'ye çevredeki vatandaşlar ve 112 ambulans ekipleri ilk müdahalelerde bulundu. Yaralı, yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kamyonetin çarptığı bisikletli yaralandı

Kamyonetin çarptığı bisikletli yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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