BURSA Kamyonetin çarptığı bisikletli genç, 8 gün sonra hayatını kaybetti-ARŞİV
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BURSA Kamyonetin çarptığı bisikletli genç, 8 gün sonra hayatını kaybetti-ARŞİV

24.03.2021 13:48 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:11

Kamyonetin çarptığı bisikletli genç, 8 gün sonra hayatını kaybettiBURSA'da bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Sercan İnci, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Kamyonetin çarptığı bisikletli genç, 8 gün sonra hayatını kaybetti

BURSA'da bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Sercan İnci, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 16 Mart'ta İnegöl ilçesi, Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Sercan İnci bisikletiyle yayalar için ayrılan bölümü kullanarak yolun karşıya geçmek istedi. Bu sırada sürücü Murat S. (39) yönetimindeki 16 ABZ 15 plakalı kamyonet, İnci'ye çarptı. Bisikletinden düşen İnci, yaklaşık 30 metre sürüklenerek, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Sercan İnci, 8 gün süren yaşam savaşını bugün kaybetti.

Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Murat S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı ise bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA Kamyonetin çarptığı bisikletli genç, 8 gün sonra hayatını kaybetti-ARŞİV
BURSA Kamyonetin çarptığı bisikletli genç, 8 gün sonra hayatını kaybetti-ARŞİV
BURSA Kamyonetin çarptığı bisikletli genç, 8 gün sonra hayatını kaybetti-ARŞİV
BURSA Kamyonetin çarptığı bisikletli genç, 8 gün sonra hayatını kaybetti-ARŞİV
BURSA Kamyonetin çarptığı bisikletli genç, 8 gün sonra hayatını kaybetti-ARŞİV
BURSA Kamyonetin çarptığı bisikletli genç, 8 gün sonra hayatını kaybetti-ARŞİV
BURSA Kamyonetin çarptığı bisikletli genç, 8 gün sonra hayatını kaybetti-ARŞİV
BURSA Kamyonetin çarptığı bisikletli genç, 8 gün sonra hayatını kaybetti-ARŞİV
BURSA Kamyonetin çarptığı bisikletli genç, 8 gün sonra hayatını kaybetti-ARŞİV
BURSA Kamyonetin çarptığı bisikletli genç, 8 gün sonra hayatını kaybetti-ARŞİV
BURSA Kamyonetin çarptığı bisikletli genç, 8 gün sonra hayatını kaybetti-ARŞİV
BURSA Kamyonetin çarptığı bisikletli genç, 8 gün sonra hayatını kaybetti-ARŞİV

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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