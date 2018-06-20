Kamyonetin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Öldü
Kırıkkale'de kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kırıkkale'de kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kadir G. (37) idaresindeki 42 BJC 66 plakalı kamyonet, Eski Samsun Bulvarı'nda bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Duran Başer'e (72) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Başer'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bu arada çevredekiler kamyonet sürücüsünü darbetti. Sürücü Kadir G, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.