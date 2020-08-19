Kamyonetin çarptığı 13 koyun telef oldu - AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyonetin çarptığı 13 koyun telef oldu.
19.08.2020 23:39 | Son Güncelleme: 19.08.2020 23:53
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyonetin çarptığı 13 koyun telef oldu.
Hasan Ceviz idaresindeki 03 EU 708 plakalı süt toplama kamyoneti, Kuyucak köyü yolunda Yusuf Akkoç'a ait koyun sürüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 13 koyun telef olurken, kamyonette hasar meydana geldi. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Koyunlar, kamyonet kasasına yüklenerek bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: AA