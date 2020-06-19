Kamyonetin çarpıp kaçtığı köpek barınakta tedavi altın alındı
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Kamyonetin çarpıp kaçtığı köpek barınakta tedavi altın alındı

Antalya'da kamyonetin çarpıp kaçtığı sokak köpeği şans eseri hayatta kaldı.

Kamyonetin çarpıp kaçtığı köpek barınakta tedavi altın alındı
19.06.2020 10:58 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:34

Antalya'da kamyonetin çarpıp kaçtığı sokak köpeği şans eseri hayatta kaldı. Hayvan ambulansında ilk tedavisi yapılan sokak köpeği barınağa götürüldü. Köpeğin kamyonetin altında kalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay Akdeniz Sanayi Sitesi 5018 Sokak üzerinde meydana geldi. Çevre esnafın beslediği sokak köpeği verilen yemeği yedikten sonra yolun karşısına doğru hareket etti. Yolu karşıya geçmek üzere olan köpeğe kamyonet çarptı ve sürükledi. İddiaya göre bir süre duraklayan kamyonet şoförünün daha sonra yoluna devam ettiği öğrenildi. Esnafın çağırdığı hayvan ambulansında ilk tedavisi yapılan köpek, barınağa kaldırıldı.

Köpeğe kamyonetin çarpma anı ise bir esnafın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Site esnafı ise sokak üzerinde bir çok kaza meydana geldiğini belirterek yetkililerden, kasis yapılması isteğinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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