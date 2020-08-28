Kamyonetin çarparak telef ettiği hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
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Kamyonetin çarparak telef ettiği hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü

Kamyonetin çarparak telef ettiği hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktüKÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde kamyonetin daldığı sürüdeki 11 küçükbaş hayvan telef oldu.

28.08.2020 14:00 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:05

Kamyonetin çarparak telef ettiği hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde kamyonetin daldığı sürüdeki 11 küçükbaş hayvan telef oldu. Araçta maddi hasar oluşurken, Nezahat Karaman telef olan hayvanlarına sarılarak gözyaşı döktü.

Kaza, gece yarısı Domaniç-Tavşanlı yolu Küçükköy'de meydana geldi. Sürücü ismi öğrenilemeyen 06 ADF 890 plakalı kamyonet, Halil Karaman'a ait küçükbaş hayvan sürüsünün yolun karşısına geçtiği sırada içlerine daldı. Çarpmanın etkisiyle 11 küçükbaş hayvan telef olurken, araçta ise hasar meydana geldi. Olay yerinde hayvanlarının telef olduğunu gören Nezahat Karaman hayvanlarına sarılarak gözyaşı döktü. Sürünün çobanı İsmail Karaman hayvanların yolun karşısına geçtiği sırada aracın çarptığını ifade ederek, 'Bu yol üzerinden hayvanlarımı geçiriyordum. Hem yukarıdan hem aşağıdan araç geliyordu. Mesafeleri uzaktı. Yukarıdaki araç durdu ama aşağıdan gelen araç durmadı. Işığın olmasına rağmen resmen sürünün arasına daldı. 11 koyun telef oldu. Yaralı olanlarda var. Annem baya bir koyunlar için üzüldü. Ondan dolayı ağladı.İnşallah bu durum çözülür" dedi.

Telef olan hayvanlar yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kamyonetin çarparak telef ettiği hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü

Kaynak: DHA

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