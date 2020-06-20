Kamyonetin çalıştırıldığı sırada motorunun alev aldığı anlar kamerada ŞANLIURFA'da iş yeri önüne park edilen kamyonetin motor bölümü araç çalıştırılırken bir anda alev aldı.

ŞANLIURFA'da iş yeri önüne park edilen kamyonetin motor bölümü araç çalıştırılırken bir anda alev aldı. Yangın çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, öğleden sonra, Balıklıgöl Caddesi'ndeki iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilmeyen kişi, park halinde olan kamyonetine bindi. Evine gitmek isteyen kişinin kamyoneti çalıştırmasının ardından motor bölümünden alevler çıktı. Durumu gören çevredekiler, alevleri yangın tüpüyle müdahale ederek söndürüdü. Kamyonetin alev alması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaynak: DHA