Kamyonetin arkasına yaptığı kardan adamla şehir turu attı
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Kamyonetin arkasına yaptığı kardan adamla şehir turu attı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir kişi kamyonetinin kasasına yaptığı kardan adamla şehir turu attı.

11.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:01
Kamyonetin arkasına yaptığı kardan adamla şehir turu attı

'un ilçesinde bir kişi kamyonetinin kasasına yaptığı kardan adamla şehir turu attı.


Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir kişi pikap aracının bagajına yaklaşık 2 metre boyunda kardan adam yaptı. Yaptığı kardan adamla şehir turu atan vatandaş, görenlerin büyük ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar o anları cep telefonu kameraları ile çekerek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. - TRABZON

Kaynak: İHA
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