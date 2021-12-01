Kamyonetin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götüren sürücüye gözaltı - Haberler
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Kamyonetin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götüren sürücüye gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
Kamyonetin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götüren sürücüye gözaltı

ELAZIĞ'da iple kamyonetinin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götüren sürücü gözaltına alındı.

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da iple kamyonetinin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götüren sürücü gözaltına alındı. Köpek ise tedavisinin ardından hayvan bakım merkezine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Tadım köyü yolunda, bir köpeğin boynuna bağlı iple, seyir halindeki kamyonetin arkasında sürüklendiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, bölgeye giderek köpeği kurtardı. Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürülen köpek, tedavisinin ardından Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.Gözaltına alınan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Köpeğin boynuna bağlanan iple kamyonetin arkasında sürüklendiği anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Kamyonetin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götüren sürücüye gözaltı

Kamyonetin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götüren sürücüye gözaltı

Kamyonetin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götüren sürücüye gözaltı

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