Kamyonetin Arkasına Bağladığı Köpeği Metrelerce Sürükledi

Kamyonetin Arkasına Bağladığı Köpeği Metrelerce Sürükledi

Ankara’da bir sürücü, kamyonetinin arkasına bağladığı ölü köpeği metrelerce sürükledi.

Kamyonetin Arkasına Bağladığı Köpeği Metrelerce Sürükledi

Ankara'da bir sürücü, kamyonetinin arkasına bağladığı ölü köpeği metrelerce sürükledi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Yeşildere yolu üzerinde sürücüsü belirlenemeyen 06 RC 36 plakalı kamyonetin arkasına bağlanan ölü köpeğin metrelerce yerde sürüklendiği görüldü. O anları telefonuyla kaydeden ve köpeğin öldüğünü belirten vatandaş, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntü büyük tepki gördü. - ANKARA

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