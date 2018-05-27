Kamyonetin Arkasına Bağladığı Köpeği Metrelerce Sürükledi

Ankara'da bir sürücü, kamyonetinin arkasına bağladığı ölü köpeği metrelerce sürükledi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Yeşildere yolu üzerinde sürücüsü belirlenemeyen 06 RC 36 plakalı kamyonetin arkasına bağlanan ölü köpeğin metrelerce yerde sürüklendiği görüldü. O anları telefonuyla kaydeden ve köpeğin öldüğünü belirten vatandaş, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntü büyük tepki gördü. - ANKARA