Son dakika haber! Adana'da kaçakçılık operasyonu... Kamyonetin altından ve koltuk döşemesinden kaçak sigara çıktı

ADANA (İHA) - Adana'da kaçakçılık operasyonu... Kamyonetin altından ve koltuk döşemesinden kaçak sigara çıktı

ADANA - Adana polisinin yaptığı operasyonda kamyonetin altından ve koltuk döşemesinden kaçak sigara çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 7 farklı adreste kaçak ürün olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis eş zamanlı yaptığı operasyonda bir kamyonetin altında ve koltuk döşemesinde 6 bin 637 paket sigara ele geçirdi. Diğer operasyonlarda ise bir ruhsatsız tabanca, 3 bin 900 kaçak puro, 68 paket kaçak pipo ve 30 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak polis 7 zanlı yakalanıp adliyeye sevk edildi.