Kamyonetin altında sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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Kamyonetin altında sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kamyonetin altında sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonetin altında sürüklenen motosikletin sürücüsü genç ağır yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonetin altında sürüklenen motosikletin sürücüsü genç ağır yaralandı. 

Kaza saat 20.30 sıralarında İnegöl'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi Bahçeler sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Fatih Taşbaşı (31) yönetimindeki 16 P 4543 plakalı kamyonet, ara sokaktan aniden çıkan Serhat Nasip (21) yönetimindeki tescilsiz motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü kamyonetin altında sürüklendi. Kazada ağır yaralanan motosikletin sürücüsü Serhat Nasip olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nasip'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis  kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kamyonetin altında sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Kamyonetin altında sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Kamyonetin altında sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Kamyonetin altında sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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