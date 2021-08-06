KAMYONETİN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ, GERİYE OYUNCAĞI KALDI
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KAMYONETİN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ, GERİYE OYUNCAĞI KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, freni boşalan kamyonet sokakta oynayan çocukların arasına daldı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, freni boşalan kamyonet sokakta oynayan çocukların arasına daldı. Kamyonetin çarptığı 2 çocuktan 1'i yaralanırken araç ile ağaç arasında sıkışan 6 yaşındaki Mihrimah Gece Akalın ise hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü yaya olarak olay yerinden kaçarken, talihsiz Mihrimah'ın elinden düşürdüğü oyuncak bebek yürekleri sızlattı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 8156 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 8423 Sokak'tan 8156 Sokak istikametine giden E.G. yönetimindeki 34 AS 2091 plakalı kamyonetin freni boşaldı. sürücüsünün kontrol edemediği kamyonet, kaldırımda oynayan 2 çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklardan Mihrimah Gece Akalın kamyonet ve ağaç arasında sıkıştı. Kazanın ardından kamyonetten inen sürücü E.G., olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mihrimah Gece Akalın ve Esila Ç.(8), Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen Mihrimah hayatını kaybetti. Tedavisi süren Esila Ç.'nin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Mihrimah'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GERİYE OYUNCAK BEBEK KALDI

Kazanın ardından polis ekiplerince bölgede inceleme yapıldı. Olay yerinde Mihrimah'dan geriye kalan oyuncak bebek yürekleri sızlattı. Polis ekipleri kaçan şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde freni boşalan kamyonetin sokaktan çıktığı görüldü.

CANINI ZOR KURTARDI

Öte yandan, kaza öncesi iki torunu ve komşusunun kızı Mihrimah Gece Akalın ile ilgilenen Şenlik Çöpürkaya (67), yaşadığı korku dolu anları anlattı. Kaldırımda oturdukları sırada kamyonetin hızlı geldiğini ifade eden Çöpürkaya, Yukarıdan aşağıya dogru hızla geldi, çocuklarla birlikte burada oturuyordum. Bana doğru geldiğini gördüm 2 tane torunumu kucağıma aldım Esila ve diğer torunumu çektim ama o çocuğu Mihramah'ı kurtaramadım. Çocuğu ağaca sıkıştırdı. Şoför uzun boylu sakallı biriydi. Arabayı geri itti yardım etti ama ondan sonra kayboldu? dedi.

KAMYONETİN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ, GERİYE OYUNCAĞI KALDI
KAMYONETİN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ, GERİYE OYUNCAĞI KALDI
KAMYONETİN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ, GERİYE OYUNCAĞI KALDI
KAMYONETİN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ, GERİYE OYUNCAĞI KALDI
KAMYONETİN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ, GERİYE OYUNCAĞI KALDI
KAMYONETİN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ, GERİYE OYUNCAĞI KALDI
KAMYONETİN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ, GERİYE OYUNCAĞI KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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