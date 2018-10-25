Kamyonetin Altında Kalan Kadın İşçi Öldü
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde tarlada çalışırken kamyonetin altında kalan kadın işçi hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde tarlada çalışırken kamyonetin altında kalan kadın işçi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Hatunlu Mahallesi'nde, tarlada biber toplayan 8 çocuk annesi Nazlı Ünal (56), biberleri torbalara boşalttığı sırada, geri manevra yapan, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetin altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırılan Ünal, yaşamını yitirdi.
Ünal'ın cesedi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.