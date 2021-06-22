Kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kamyonetin altında kalan bir kadın hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kamyonetin altında kalan bir kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Refik Cesur Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 48 yaşındaki Dudu Kurt, park halindeki kamyonetin arkasında beklerken sürücüsü Gökhan E., araca binerek geri manevra yaptı. Bu sırada kamyonet Dudu Kurt'a çarptı. Kamyonet tekeri üzerinden geçen kadın olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Sürücü Gökhan E. gözaltına alındı. - OSMANİYE

Kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti
Kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti
Kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti
Kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Sedat Peker Meral Akşener Emmanuel Macron
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Burak Elmas Yiğit Şardan Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 17:15:19. #1.16#

title