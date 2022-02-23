Kamyonetin altına giren motosikletli Furkan öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kamyonetin altına giren motosikletli Furkan öldü

Demirören Haber Ajansı, İsa Çiçek - Güncel
 - Güncelleme:
Kamyonetin altına giren motosikletli Furkan öldü

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, motosiklet ile çarpıştığı kamyonetin altına giren Furkan Karacan (20), yaşamını yitirdi.

AKYAZI, SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, motosiklet ile çarpıştığı kamyonetin altına giren Furkan Karacan (20), yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Akyazı'ya bağlı Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Y. (67) yönetimindeki 54 FK 750 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Furkan Karacan'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Motosikletin, kamyonetin altına girdiği kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Furkan Karacan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kamyonet sürücüsü İ.Y., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Kamyonetin altına giren motosikletli Furkan öldü

Kamyonetin altına giren motosikletli Furkan öldü

Kamyonetin altına giren motosikletli Furkan öldü

Kamyonetin altına giren motosikletli Furkan öldü

Kamyonetin altına giren motosikletli Furkan öldü

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Motosiklet, Kamyonet, Akyazı, Kaza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title