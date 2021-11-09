KAMYONETE KAMYONA ARKADAN ÇARPTI; BABA YARALANDI, KIZI ÖLDÜ

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde aynı yöne giden kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Erdoğan Yeter (50) yaralandı, yanındaki kızı Kübra Yeter ise yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Kayseri- Sivas kara yolunun 58'inci kilometresi Sarıoğlan ilçesi yakınlarında meydana geldi. Erdoğan Yeter yönetimindeki 58 HE 386 plakalı kamyonet, aynı yönde giden Raşit Öztürk idaresindeki 38 F 1475 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücü Yeter ile yanındaki kızı Kübra Yeter yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kübra Yeter, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.