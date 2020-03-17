Kamyonete gizlenen 49 kilo esrarı 'Oscar' buldu
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Narkotik, Adana, Güncel

Kamyonete gizlenen 49 kilo esrarı 'Oscar' buldu

ADANA'da, kontrol noktasında yapılan aramada, kamyonet kasasında gizli bölmedeki 49 kilo 700 gram esrarı narkotik köpeği 'Oscar' buldu.

17.03.2020 11:01 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:02
Kamyonete gizlenen 49 kilo esrarı 'Oscar' buldu

ADANA'da, kontrol noktasında yapılan aramada, kamyonet kasasında gizli bölmedeki 49 kilo 700 gram esrarı narkotik köpeği 'Oscar' buldu. Gözaltına alınan sürücü Ahmet A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kamyonetle uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Plakası tespit edilen kamyonetin sürücüsü Ahmet A. (39), Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) yolu Ceyhan-Adana yönünde ekiplerce takibe alındı. Uyuşturucu taşındığı düşünülen kamyonet, İncirlik Park Alanı'nda durduruldu. Kamyonette yapılan aramada, uyuşturucu operasyonları için eğitilen 'Oscar' adlı köpek de kullanıldı. 'Oscar', kamyonetin kasa bölümünü koklayıp, tepki verince ekipler de bu bölümü inceledi. Kasanın özel olarak yükseltilip, damper sistemi yapıldığını belirleyen ekipler, gizli bölmeyi açtığında 20 poşet içinde 49 kilo 700 gram esrar ele geçirdi. Sürücü Ahmet A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

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