Kamyonete çarpmamak için direksiyonu kırdı, takla atan otomobilde yaralandı MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Nihat Yalvaç (43), otomobiliyle seyir halindeyken önüne çıkan kamyonete çarpmamak için ani manevra yaptı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Nihat Yalvaç (43), otomobiliyle seyir halindeyken önüne çıkan kamyonete çarpmamak için ani manevra yaptı. Otomobilin takla attığı kazada Yalvaç, yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu'ndaki Erbiller Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Nihat Yalvaç (43), yönetimindeki 20 ABJ 354 plakalı otomobille, yan yoldan karşıya geçmeye çalışan Coşkun Karataş'ın kullandığı 45 ZC 9070 plakalı kamyonete çarpmamak için, ani manevra yaptı. Sürücüsünün bir anda direksiyonu kırmasıyla kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Otomobilde sıkışan Yalvaç, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobilde ise maddi hasar oluştu. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA