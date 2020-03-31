Kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Karabük'te, kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Karabük'te, kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beşbinevler Mahallesi'nde ilerleyen U.Ş. (39) yönetimindeki 27 HD 470 plakalı otomobil, 35 ve 37 No'lu caddelerin kesiştiği kavşakta H.K'nın (35) kullandığı 06 DZ 5220 plakalı kamyonet ile çarpıştı

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, çalışmaların ardından normale döndü.

Kaynak: AA