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Kamyonete çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Haberler | Güncel
Kamyonete çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü Deniz Bayburt, hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü Deniz Bayburt, hayatını kaybetti.

Olay gece saatlerinde Çayırova Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinde meydana geldi. Deniz Bayburt yönetimindeki 41 NL 1690 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 34 NV 5358 plakalı kamyonete çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Acil sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Deniz Bayburt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki çalışmalarının ardından Bayburt'un cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kamyonete çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

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