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Bisikletlinin kamyonete çarpma anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bisikletlinin kamyonete çarpma anı kamerada

Bisikletlinin kamyonete çarpma anı kamerada Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bisikletin kamyonetle çarpışması sonucu bir kişi yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bisikletlinin kamyonete çarpma anı kamerada

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bisikletin kamyonetle çarpışması sonucu bir kişi yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Belen Mahallesi, Yeni Sanayi Sitesi önündeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan Uğur E.'nin kullandığı bisiklet kavşaktan dönen kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile bisiklet sürücüsü yere düşerek yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koşup durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı bisiklet sürücüsüne ilk müdahalesini yaptıktan sonra sedyeyle ambulansa aldı. Yaralı Uğur E. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bisikletlinin kamyonete çarpma anı kamerada

Bisikletlinin kamyonete çarpma anı kamerada

Bisikletlinin kamyonete çarpma anı kamerada

Bisikletlinin kamyonete çarpma anı kamerada

Bisikletlinin kamyonete çarpma anı kamerada

Bisikletlinin kamyonete çarpma anı kamerada

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