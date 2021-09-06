Kamyonete çarpan ATV'deki çift, öldü
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Kamyonete çarpan ATV'deki çift, öldü

Kamyonete çarpan ATV'deki çift, öldü
Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Haberler | Güncel

AMASYA'ın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobil kaz sürüsüne çarpınca, yardım etmek isteyen sürücünün yol kenarına durdurduğu kamyonete arkadan gelen ATV çarptı.

AMASYA'ın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobil kaz sürüsüne çarpınca, yardım etmek isteyen sürücünün yol kenarına durdurduğu kamyonete arkadan gelen ATV çarptı. Kazada ATV sürücüsü Remzi (69) ve eşi Sevim Çoban (67), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Osmancık- Merzifon karayolu, Artıkabat Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hüsamettin P. yönetimindeki 17 EU 321 plakalı otomobil, aniden yola çıkan kaz sürüsüne çarptı. Bölgede yol yapım çalışmalarında görevli 06 DY 0231 plakalı kamyonetin sürücüsü Muhammet C., kazayı görüp tepe lambalarını yakarak, yardım amacıyla yol kenarında durdu. Bu sırada yayladan dönen Remzi Çolak yönetimindeki 05 ABF 138 plakalı ATV, kamyonete arkadan çarptı. Kazada, sürücü ve eşi Sevim Çoban, hayatını kaybetti.


- Amasya
Kamyonete çarpan ATV'deki çift, öldü
Kamyonete çarpan ATV'deki çift, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara

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