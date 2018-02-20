Kamyonete Bağladığı Atı Şehir Merkezinde Böyle Koşturdu

Adana'da otoyolda kamyonetin arkasına bağlanarak koşturulan at, görenleri şaşırttı.

Başka bir araç sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, 01 TA 214 plakalı kamyonun arkasına bağlanan atın trafiğin yoğun olduğu otoyolda koşarak ilerlediği görülüyor.

Görüntüyü kaydeden başka bir sürücünün tepkisini ortaya koyarken, "Bir Adana klasiği" demesi dikkat çekiyor. - ADANA