Kamyonete arkadan çarpan otomobil alev aldı: 1 yaralı
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Kamyonete arkadan çarpan otomobil alev aldı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Büyükçekmece'de bir otomobil önünde seyreden kamyonete arkadan çarptı.

Büyükçekmece'de bir otomobil önünde seyreden kamyonete arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobilin motor kısmı yanmaya başladı. Yangın anı ise çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan iki kişiden biri hastaneye kaldırılırken diğerinin olay yerinden gittiği öğrenildi.

Kaza saat 00.30 sıralarında Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 DKT 548 plakalı aracın kimliği belirlenemeyen sürücüsü süratli halde cadde üzerinde makas atarken 34 TP 9926 plakalı bir elektrik firmasına ait kamyonete arkadan çarptı.

Çarpışma nedeniyle otomobilin motor kısmı alev aldı. Kamyonete çarpan otomobilden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yararlıları araçtan çıkardıktan sonra yangını söndürdü. Otomobildeki iki yaralıdan birisinin ambulans ile hastaneye sevk edildiği öğrenilirken diğer şahsında olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Yangın söndürüldükten sonra kamyonetin arkasına sıkışan otomobil itfaiye ekiplerinin demir kesme çalışmasının ardından çıkarıldı. Bu esnada otomobilin yanma anı ise çevrede bulunan bir şahsın cep telefonu kameralarına yansıdı. Yaşanan kaza nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kamyonete arkadan çarpan otomobil alev aldı: 1 yaralı
Kamyonete arkadan çarpan otomobil alev aldı: 1 yaralı
Kamyonete arkadan çarpan otomobil alev aldı: 1 yaralı
Kamyonete arkadan çarpan otomobil alev aldı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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