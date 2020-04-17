Kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Cumhuriyet Mahallesi, Kahramanmaraş, Çeçenistan, Elbistan, Güncel

Kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde motosikletin önünde seyreden kamyonete çarpması sonucu sürücü yaralandı.

17.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:32
Kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde motosikletin önünde seyreden kamyonete çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Yasin D. idaresindeki 46 ABL 334 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Çeçenistan Caddesi'nde seyir halinde olan Mevlüt A. idaresindeki 46 E 5592 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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