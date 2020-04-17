Kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde motosikletin önünde seyreden kamyonete çarpması sonucu sürücü yaralandı.
17.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:32
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde motosikletin önünde seyreden kamyonete çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Yasin D. idaresindeki 46 ABL 334 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Çeçenistan Caddesi'nde seyir halinde olan Mevlüt A. idaresindeki 46 E 5592 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.
Kaynak: AA