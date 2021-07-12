Kamyonete arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

BURSA'da, kamyonete arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Can Kıratlı (26), hayatını kaybetti.

BURSA'da, kamyonete arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Can Kıratlı (26), hayatını kaybetti.

Kaza, İnegöl ilçesi Bursa-Ankara Karayolunda meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e giden Ahmet Can Kıratlı yönetimindeki 34 JM 4284 plakalı hafif ticari araç, trafikteki yoğunluk nedeniyle yavaşlayan Fatih Bayramca (40) yönetimindeki 16 ED 751 plakalı kapalı kasa kamyonete arkadan çarpıp, yan yattı. Camdan fırlayan Kıratlı, aracın altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kıratlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kıratlı'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Fatih Bayramca ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz