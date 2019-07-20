Kamyonet yolcu otobüsüne çarptı: 1 yaralı

Kamyonet yolcu otobüsüne çarptı: 1 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyonetin yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kamyonet yolcu otobüsüne çarptı: 1 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyonetin yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nurdağı-Narklı karayolu 28. kilometresinde M. A. (45) idaresindeki 31 B 7860 plakalı kamyonet, Ş.Y.'nin kullandığı 34 HU 7410 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, ön bölümü hasar gören kamyonet sürücüsü M. A. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.