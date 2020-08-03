Kamyonet, yol kenarındaki motosiklete arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı ADANA'da seyir halinde olan kamyonet, yol kenarında duran ve üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklete arkadan çarptı.

ADANA'da seyir halinde olan kamyonet, yol kenarında duran ve üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklete arkadan çarptı. Kazada yola savrulan motosikletteki iki kişiden biri öldü, diğeri ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Karataş istikametine doğru seyir halinde olan Mustafa Işık yönetimindeki 01 ZJ 728 plakalı kamyonet, iddiaya göre, yol kenarında duran 01 HM 859 plakalı motosikleti fark etmeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan ismi belirlenemeyen iki erkek yola savruldu. Yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç yaştaki iki kişiden birinin olay yerinde hayatını kaybettiği, diğer kişinin ise ağır yaralandığı tespit edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni ise Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA