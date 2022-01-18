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Kamyonet yayaya böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı / Soner Targut - Haberler | Yerel

Kamyonet yayaya böyle çarptıBALIKESİR Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde karşıdan karşıya geçen yayaya kamyonet çarptı.

ALTIEYLÜL, BALIKESİR (İHA) - Kamyonet yayaya böyle çarptı

BALIKESİR Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde karşıdan karşıya geçen yayaya kamyonet çarptı. Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Altıeylül ilçesinin en işlek caddesi Anafartalar'da meydana geldi. Yaya M.E, karşıdan karşıya geçmek isterken sürücü M.G idaresindeki kamyonetin çarpması neticesinde yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı ve kontrol maksadıyla 112 ekiplerince hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Kamyonetin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamyonet yayaya böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı / Soner Targut - Son Dakika Haberleri

Balıkesir, Altıeylül, Kamyonet, Yerel, Haber

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