Kamyonet yan yattı: 1 yaralı

02.11.2019 13:33

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Gökdere köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza Akdağmadeni ilçesi Gökdere köyü mevkiinde meydana geldi. İshak K. (39) idaresindeki 06 DD 0416 plakalı kamyonet kaygan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.



Kazada sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken araç içerisinde bulunan İsmail Ş.(36) ise olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarıldı. İsmail Ş. tedavisi yapılmak üzere Akdağmadeni Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA