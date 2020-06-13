Kamyonet yamaçtan uçtu: 1 ölü TRABZON'un Arsin ilçesinde yamaçtan yuvarlanıp ters dönen kamyonetteki Ö.Y. (63), hayatını kaybetti.

TRABZON'un Arsin ilçesinde yamaçtan yuvarlanıp ters dönen kamyonetteki Ö.Y. (63), hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 61 LH 308 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, yamaçtaki fındık bahçesinden yola yuvarlandı. Beton yolda ters dönen araçta sıkışan Ö.Y. ağır yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Ö.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA