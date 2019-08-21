Kamyonet, yağmur suyu tahliye kanalına devrildi
Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan kapalı kasa kamyonet, yağmursuyu tahliye kanalına devrildi.
Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan kapalı kasa kamyonet, yağmursuyu tahliye kanalına devrildi.
Kaza, Emek Mahallesinde Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu yakınlarında bulunan DSİ'ye ait sulama kanalı kenarındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çeltikçi Mahallesi istikametinden sanayi sitesi istikametine seyir halindeki Ö.G. nin kullandığı 07 JY 045 plakalı kapalı kasa kamyonet, kontrolden çıkarak yolun solundaki yağmursuyu tahliye kanalına devrildi. Devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan araç sürücüsü Ö.G. kazayı yara almadan atlattı. - ANTALYA