Kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı

MERSİN'in Mut ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı
23.06.2020 23:00 | Son Güncelleme: 23.06.2020 23:04

MERSİN'in Mut ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D715 Karayolu Barabanlı kavşağında meydana geldi. Mut'tan Karaman yönüne giden Ramazan Ö. yönetimindeki 33 UR 492 plakalı kamyonet, kavşakta Abdurrahman C.'nin kullandığı 33 UN 475 plakalı otomobil ile çarpıştı. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada her iki araçta bulunan Ali İsa Ö., Ayşe C., Hatice T., Emine Ç. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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