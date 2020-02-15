: Kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

15.02.2020 09:49 | Son Güncelleme: 15.02.2020 09:51

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- KADIKÖY'de içi çuval dolu kamyonet kasası üzerinde bulunan 2 kadın ve bir erkeğin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Kadıköy Göztepe'de akşam saatlerinde, kamyonet kasasındaki çuvalların üzerinde yolculuk yapan 3 kişi kameralara yansıdı. Tehlikeye aldırış etmeden kamyonetin ön tarafında yolculuk yapan 2 kadın ve kamyonetin arka tarafında oturan bir erkek, cadde üzerinde bir süre ilerledikten sonra Ataşehir Örnek Mahallesi'nde ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Kaynak: DHA

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