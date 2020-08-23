Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 7 yaralı Adana'nın Kozan ilçesinde içerisinde bir ailenin bulunduğu kamyonet uçuruma düştü.

Adana'nın Kozan ilçesinde içerisinde bir ailenin bulunduğu kamyonet uçuruma düştü. Kazada ikisi çocuk toplam 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Özbaşı Mahallesi Sarpça mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Murat Karataş idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Kazada şoför Karataş ile eşi Gülcan Karataş, çocukları Mehmet Ali ve Melisa Karataş ile sürücünün kardeşi Hamza Karataş ve kamyonette bulunan diğer aile bireyleri Baran ve Alparslan Karataş yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen kamyonetteki yaralıların imdadına koşarken, sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA