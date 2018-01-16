Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 3 Yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kamyonetin 30 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Bektaş Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazada İbrahim T. (26) yönetimindeki 07 LDA 02 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, İbrahim T. ile aynı araçtaki Özkan Yetkin (26), Nazife Akça (56) ve Mevlüde Nur Akça (17) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralılardan Nazife Akça, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi. - Antalya