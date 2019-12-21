Kamyonet uçuruma devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Nedim Culhacıoğlu'nun kullandığı 31 AE 281 plakalı kamyonet, Yayladağı-Antakya kara yolu Şenköy mevkisinde yaklaşık 35 metreden uçuruma devrildi.
Kazada araçtaki Mehmet ve eşi Hatice Küçükoğlu hayatını kaybetti.
Yaralı sürücü ile Esma Kahraman Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.