Kamyonet traktöre çarptı: 1 yaralı
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Kamyonet traktöre çarptı: 1 yaralı

Edirne'de kamyonetin traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

29.12.2019 18:11 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:31
Kamyonet traktöre çarptı: 1 yaralı

'de kamyonetin traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.


Havsa ilçesi Oğulpaşa köyü yakınlarında 22 RR 711 plakalı kamyonetin sürücüsü, aynı yönde giden Bayram Ertuna yönetimindeki 22 KL 630 plakalı traktöre çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörden çıkartılan sürücü Ertuna, hastanede tedavi altına alındı.


Kazayla ilgi soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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