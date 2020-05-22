Kamyonet tırın altına girdi: 1 yaralı
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Kamyonet tırın altına girdi: 1 yaralı

Hakkari'de kontrolden çıkan kamyonetin park halindeki tırın altına girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kamyonet tırın altına girdi: 1 yaralı
22.05.2020 16:35 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:41

Hakkari'de kontrolden çıkan kamyonetin park halindeki tırın altına girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Keklikpınar Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun yanında meydana geldi. T.E. yönetimindeki 36 FL 759 kamyonet, Teksir istikametinden çarşı merkezine doğru gelirken kontrolden çıkarak park halindeki bir tırın altına girdi. Kazayı gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, ambulans, AFAD ekipleri sevk edildi. Tırın altına giren kamyonette sıkışan sürücünün kurtarılması için ekipler büyük çaba harcadı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu sürücü sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkartılarak ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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