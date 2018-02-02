Kamyonet, Tır'a Çarptı: 1 Ölü, 7 Yaralı
KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık İlçesinde TIR şoförü, arıza yapan aracını emniyet şeridinde park ederek tamir etmeye çalıştı.
KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık İlçesinde TIR şoförü, arıza yapan aracını emniyet şeridinde park ederek tamir etmeye çalıştı. Bu arada arkadan hızla gelen kamponun çarpması sonucu TIR şoförü yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.
?Kaza, bu sabah Kahramanmaraş- Gaziantep otoyolunun Narlı gişeleri yakınlarında meydana geldi. Ahmet Oran, arıza yapan 31 Z 1057 plakalı TIR'ı yol kenarına park edip onarmaya çalıştı. Bu sırada sürücüsünün ismi belirlenemeyen 01 BCR 76 plakalı kamyonet, TIR'a çarptı. Kazada TIR şoförü Ahmet Oran olay yerinde yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı. Sağlık ve itfaiye ekipleri sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.
- Kahramanmaraş