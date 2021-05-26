Kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Turgut Dağdeviren - Haberler | Güncel

ORDU'nun Ünye ilçesinde mobilya yüklü kamyonet, aynı yöne giden çimento yüklü TIR'a arkadan çarptı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde mobilya yüklü kamyonet, aynı yöne giden çimento yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü Davut Tayyip Şahin yaralandı, yanındaki Emre Gülaçtı öldü.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ünye Çevreyolu Curi mevkiinde meydana geldi. Samsun'dan Ordu yönüne giden Davut Tayyip Şahin yönetimindeki 55 AEK 685 plakalı mobilya yüklü kamyonet, aynı yöne giden Yusuf Arslan yönetimindeki 28 ABC 898 plakalı çimento yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü Şahin yaralandı, yanındaki Emre Gülaçtı ise yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Davut Tayyip Şahin, ambulansla Çakırtepe Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Emre Gülaçtı'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Polis, TIR şoförü Yusuf Arslan'ı ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.


Kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgut Dağdeviren

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