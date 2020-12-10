Kamyonet takla attı: 6 yaralı
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Kamyonet takla attı: 6 yaralı

10.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:45
Kamyonet takla attı: 6 yaralı

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerindeki Muradiye ilçesi yakınlarında meydana geldi. Erciş'e doğru giden S.Ç. yönetimindeki 34 EF 5835 plakalı Citroen berlingo araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Muradiye Grup Amirliğinin müdahale ettiği araç içerisinde bulunan 6 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kamyonet takla attı: 6 yaralı
Kamyonet takla attı: 6 yaralı
Kamyonet takla attı: 6 yaralı
Kamyonet takla attı: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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