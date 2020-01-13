Kamyonet takla attı: 3 yaralı

13.01.2020 09:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:24

Bursa'da yağmurlu havada hafif ticari aracın takla atması sonucunda 3 kişi yaralandı.



Kaza, Nilüfer'e bağlı Kayapa-Unçukuru yolu 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayapa istikametine doğru giden hafif ticari aracın sürücüsü kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan yolda savrulan kamyonet takla attı. İçerisinde bulunan 4 kişiden 3'ü yapılan kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Polis, kazayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA