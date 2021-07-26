Kamyonet takla attı: 1 yaralı
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Kamyonet takla attı: 1 yaralı

Kamyonet takla attı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Samsun'da takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çarşamba-Salıpazarı karayolu üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alibeyli Mahallesi mevkisinde Yaşar A. (50) yönetimindeki 44 DY 743 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Takla atarak yol kenarındaki boş arazide durabilen kamyonetin sürücüsü Yaşar A. yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 acil ambulans ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kamyonet takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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