Kamyonet, sürüye daldı; 3 koyun telef oldu, 10 koyun yaralandı BURSA'nın İznik ilçesinde, kamyonetin sürüye çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 koyun telef olurken, 10 koyun yaralandı.

BURSA'nın İznik ilçesinde, kamyonetin sürüye çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 koyun telef olurken, 10 koyun yaralandı. Kaza sonrası kaçan ancak güvenlik güçlerince yakalanan sürücü Alptekin Y.'ye para cezası kesildi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, İznik'in kırsal Gürmüzlü Mahallesi'nde meydana geldi. Alptekin Y. yönetimindeki 34 UE 7165 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, köy yolunda koyun sürüsüne çarptı. Kazada 3 koyun telef olurken, 10 koyun da yaralandı. Sürücü Alptekin Y. ise kaza sonrası kaçtı. Köylülerin plakasını alarak, jandarmaya ihbar ettiği kamyonet, kırsal Elbeyli Mahallesi kavşağında trafik polisi ekiplerince durduruldu. Jandarmaya teslim edilen Alptekin Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Alptekin Y., burada verdiği ifadede, "Aşırı hızlıydım, durmak istedim ancak duramadım. Özür diliyorum" dedi.

Alptekin Y., idari para cezası kesilmesinin ardından serbest bırakıldı.

Sürü sahibi Aziz Kaya ise Alptekin Y.'ye el işaretleriyle ikazlarda bulunduğunu ancak sürücünün durmadığını söyledi.

Kaynak: DHA