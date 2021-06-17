Kamyonet su kanalına düştü: Aynı aileden 5 yaralı
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Kamyonet su kanalına düştü: Aynı aileden 5 yaralı

Kamyonet su kanalına düştü: Aynı aileden 5 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel

ADANA'nın Feke ilçesinde kontrolden çıkarak su kanalına düşen kamyonette bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.

ADANA'nın Feke ilçesinde kontrolden çıkarak su kanalına düşen kamyonette bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 11.00 sıralarında Şahmuratlı Mahallesi'nde meydana geldi. Naim Toy yönetimindeki 01 LS 591 plakalı kamyonet, Feke ilçesinden Şahmuratlı Mahallesi'ne doğru seyir halindeyken iddiaya göre, yol üzerinden geçen bir telekomünikasyon şirketine ait kablonun aracın üzerine düşmesi sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet takla atarak yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada sürücü Naim Toy ve eşi Nafiye Toy, çocukları Esma, Nisa Nur ve Zeynep yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.


Kamyonet su kanalına düştü: Aynı aileden 5 yaralı
Kamyonet su kanalına düştü: Aynı aileden 5 yaralı
Kamyonet su kanalına düştü: Aynı aileden 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal

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