Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Haberler
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Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BT 5230 plakalı kamyonet, ismi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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