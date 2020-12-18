Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
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Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

18.12.2020 10:51 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:54
Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Şemdinli-Derecik kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir kamyonet kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonette bulunan Mesut Özkoyuncu olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki 2 kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ile Özkoyuncu'nun cenazesi Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HAKKARİ

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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